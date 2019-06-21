На территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим

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Из-за жаркой и ветреной погоды на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
На территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

«На период особого противопожарного режима ограничено посещение лесов гражданами, проведение пожароопасных работ, принимаются дополнительные меры по запрету разведения костров, поджигания сухой травы и мусора», — заявил заместитель начальника ведомства Андрей Колесник.

Будут проходить проверки состояния минерализованных полос вокруг населённых пунктов и источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним.

Также планируется патрулировать поселения для выявления очагов возгорания.

10 июня интернет-издание Inforeactor сообщало, что спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Башкирии.

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