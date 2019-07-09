В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля

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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.
В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В частности, предупреждение о грозе и ветре действует в столице и области 9 июля с 16:00 до 21:00.

При этом дождь в регионе ожидается с 9:00 10 июля до 9:00 12 июля.

Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН предупредил, что к следующим выходным большая часть Европейской России провалится в «арктический мешок».

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