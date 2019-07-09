В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля
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Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
В частности, предупреждение о грозе и ветре действует в столице и области 9 июля с 16:00 до 21:00.
При этом дождь в регионе ожидается с 9:00 10 июля до 9:00 12 июля.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН предупредил, что к следующим выходным большая часть Европейской России провалится в «арктический мешок».