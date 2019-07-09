Синоптики прогнозируют облачную погоду на этой неделе в Москве

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы на этой неделе.
Синоптики прогнозируют облачную погоду на этой неделе в Москве
  • РИА Новости

«Ночные температуры +10…+12 °С, по области — до +7 °С. Днём температура будет колебаться в пределах +18…+20 °С. В выходные ожидается потепление до +22 °С», — сказал он.

Синоптик отметил, что «циклон стоит и уходить не собирается».

«Поэтому до следующего понедельника у нас будет облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди. В будние дни ожидаются более интенсивные дожди, чем в выходные. Ветер западный, до 10 м/с», — добавил он.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 9 июля ожидается до +23 °С.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить