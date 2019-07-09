Синоптики прогнозируют облачную погоду на этой неделе в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы на этой неделе.

«Ночные температуры +10…+12 °С, по области — до +7 °С. Днём температура будет колебаться в пределах +18…+20 °С. В выходные ожидается потепление до +22 °С», — сказал он.

Синоптик отметил, что «циклон стоит и уходить не собирается».

«Поэтому до следующего понедельника у нас будет облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди. В будние дни ожидаются более интенсивные дожди, чем в выходные. Ветер западный, до 10 м/с», — добавил он.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 9 июля ожидается до +23 °С.