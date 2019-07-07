В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. По его словам, предстоящая рабочая неделя не принесёт кардинального потепления.

«По расчётам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днём будет около +20 °С», — цитирует его ТАСС.

При этом на вопрос, когда же вернётся летнее тепло, Вильфанд ответил, что тёплая погода должна прийти в Москву во второй половине июля.

«Мы всё-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне +20...+25 °С, точную дату сейчас трудно сказать», — добавил он.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.