В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
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- РИА Новости
«По расчётам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днём будет около +20 °С», — цитирует его ТАСС.
При этом на вопрос, когда же вернётся летнее тепло, Вильфанд ответил, что тёплая погода должна прийти в Москву во второй половине июля.
«Мы всё-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне +20...+25 °С, точную дату сейчас трудно сказать», — добавил он.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.