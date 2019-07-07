В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. По его словам, предстоящая рабочая неделя не принесёт кардинального потепления.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
  • © РИА Новости / Максим Блинов
  • РИА Новости

«По расчётам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днём будет около +20 °С», — цитирует его ТАСС.

При этом на вопрос, когда же вернётся летнее тепло, Вильфанд ответил, что тёплая погода должна прийти в Москву во второй половине июля.

«Мы всё-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне +20...+25 °С, точную дату сейчас трудно сказать», — добавил он.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

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