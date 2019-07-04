Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве

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Анна Лушникова, Полина Полетаева
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В действительности сегодня, второй день подряд порывы ветра будут достигать в столичном регионе 14—19 м/с. Для мегаполиса всё, что более 15 м/с, является штормовым ветром... Дождь сегодня будет локальным и небольшим. Никаких подтоплений или экстремального количества воды не ожидается. Реальная температура в столице +16…+18 °С, но из-за такого сильного ветра она ощущается как +13…+15 °С, то есть на несколько градусов ниже нормы», — сказал Тишковец.

В выходные ожидается не только ветреная погода, но и дожди. Температура продолжит понижаться.

«В прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление. Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернётся после середины июля. На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнёт медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С. Для июля это достаточно прохладная погода», — уточнил синоптик.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве до вечера четверга, 4 июля.

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