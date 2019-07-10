Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в августе

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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в разговоре с «Российской газетой» рассказал о погодных аномалиях на территории страны в августе.
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в августе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, на европейской территории России средняя температура августа ожидается близкой к норме. В южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии — температуры ниже нормы на один градус.

На азиатской территории температура выше нормы ожидается в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области.

Небольшие отрицательные аномалии также могут быть на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

Как уточняется, для Москвы среднемесячная температура августа — 16,5 °С (днём 20—23 °С, ночью 10—13 °С).

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, в Москве в среду, 10 июля, ожидается до +20 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. По прогнозам, температура довольно часто будет в диапазоне +20...+25 °С. Он добавил, что точную дату в настоящее время трудно назвать.

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