Телеканалы задействовали для предупреждения о непогоде в Москве

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Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде. Об этом информирует ТАСС.
Телеканалы задействовали для предупреждения о непогоде в Москве
  • РИА Новости

Как отмечается, в 20:00 в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со следующим текстом: «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе с вечера четверга, 8 августа, до вечера пятницы, 9 августа, в связи с дождём и шквалистым ветром.

Как предупредили синоптики, начиная с 8 августа Москву ожидает «погодный мини-коллапс». К вечеру четверга столицу накроет атлантический циклон, ожидаются грозы и дожди. Уровень осадков может составить половину месячной нормы. 

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