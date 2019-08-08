В МЧС предупредили о сильных дождях с градом в Подмосковье

В МЧС предупредили о прогнозируемых 9 августа на территории Подмосковья сильных дождях, а также грозе с градом в отдельных районах.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 9 августа и с сохранением в течение дня по Московской области ожидается дождь, сильный дождь, в отдельных районах — гроза, град, ветер с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее специалист метеобюро Москвы заявила о погодном мини-коллапсе в столице 8—9 августа.