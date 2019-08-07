Синоптики прогнозируют в Москве погодный мини-коллапс

В Москве ожидается погодный мини-коллапс с грозами и ветром в четверг и пятницу 8 и 9 августа соответственно. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в четверг, 8 августа, к Москве подойдёт довольно мощный атлантический циклон, передаёт РИА Новости.

«И мы с ним ожидаем ухудшения погоды со значительным увеличением осадков, возможны грозы и усиление ветра, порывы могут достигать 15—20 м/с, то есть такой, можно сказать, мини-коллапс для города», — сказала она.

Как отметила синоптик, дождь, гроза и ветер — всё в комплексе это может представлять для города опасность.

Дожди, как указала Позднякова, начнутся в Москве вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы, за это время в столице выпадет около 50% месячной нормы осадков.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на период с 7 по 9 августа.

7 августа депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением включать отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

4 августа в Москве был побит рекорд самой низкой температуры для этого дня за последние 70 лет — +13,5 °С.