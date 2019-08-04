В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет

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В столице побит рекорд самой низкой температуры для 4 августа за последние 70 лет.
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он также отметил, что и понедельник может побить рекорды холода 70-летней давности.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве и рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

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