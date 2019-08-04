Синоптики назвали причину погодных аномалий в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве и рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

«Похолодание может быть связано с затоком холодного воздуха с северо-востока и наличием большого количества облаков. Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха, и он не мог прогреться», — заявила Макарова.

Она добавила, что погода начнёт возвращаться к норме в середине следующей недели.

«Пока речь идёт о сокращении аномалий, завтра у нас будет ещё один прохладный день, когда температура от нормы будет отставать примерно на 7 °С. Вторник будет менее прохладным. Начиная со среды аномалия сократится и можно будет говорить о том, что погода будет близка к климатической норме. Максимальная температура во второй половине недели составит +19…+24 °С, +20…+25 °С. Ночи станут тёплыми», — рассказала синоптик.

Ранее специалисты сообщили, что 4 августа в Москве ожидается до +16 °С.