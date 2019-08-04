Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

Погода в Москве вернётся к климатической норме со среды, 7 августа, температура в столице повысится до +22...+24 °С. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осенняя погода в Москве сохранится 4 и 5 августа.

«Два дня мы ещё мёрзнем. Сегодня и завтра, причём завтра будет ещё холоднее, чем сегодня, ночью +5...+7 °С... это уже просто середина осени, и днём в лучшем случае +11...+13 °С», — цитирует его РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.

«Со среды придёт атлантическое тепло, температура вернётся в рамки климатической нормы, +20...+22 °С — Москва, +18...+22 °С — по области, но без дождей не обойдётся», — отметил Тишковец.



Ранее синоптики передавали, что жаркая погода с температурой до +26 ˚С может вернуться в Москву только во второй половине августа.

Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU объяснил похолодание в регионах России различными движениями потоков воздуха и воздушных масс.