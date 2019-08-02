Синоптики рассказали, когда температура в Москве повысится до 26 ˚С

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Тёплая погода с температурой до 26 ˚С может вернуться в Москву во второй половине августа, сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики рассказали, когда температура в Москве повысится до 26 ˚С
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Август текущего года пока не спешит вернуть лето в Москву. За первый календарный день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6-7 ˚С. Но надежду москвичи не теряют. К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до +21... +26 ˚С», — говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прокомментировал осеннюю погоду в столице.

Также академик РАН заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.

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