Синоптики рассказали, когда температура в Москве повысится до 26 ˚С

Тёплая погода с температурой до 26 ˚С может вернуться в Москву во второй половине августа, сообщает портал «Метеоновости».

«Август текущего года пока не спешит вернуть лето в Москву. За первый календарный день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6-7 ˚С. Но надежду москвичи не теряют. К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до +21... +26 ˚С», — говорится в сообщении.

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