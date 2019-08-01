Синоптик прокомментировал осеннюю погоду в Москве

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал осеннюю погоду в столице.
Синоптик прокомментировал осеннюю погоду в Москве
  • © РИА Новости

С 1 по 10 августа в городе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха в дневное время составит +14...+19 ˚С.

«Погоду будет определять циклон, который пришёл на территорию западной половины России», — заявил синоптик.

По его словам, в понедельник этот циклон вышел со стороны Карского моря, опустился на юг вдоль Уральских гор и в настоящее время находится над Средним Уралом, где изменит своё направление и снова принесёт оттуда порцию холодного воздуха, после чего будет смещаться дальше на юг.

Ранее академик РАН заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.

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