Синоптик прокомментировал осеннюю погоду в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал осеннюю погоду в столице.

С 1 по 10 августа в городе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха в дневное время составит +14...+19 ˚С.

«Погоду будет определять циклон, который пришёл на территорию западной половины России», — заявил синоптик.

По его словам, в понедельник этот циклон вышел со стороны Карского моря, опустился на юг вдоль Уральских гор и в настоящее время находится над Средним Уралом, где изменит своё направление и снова принесёт оттуда порцию холодного воздуха, после чего будет смещаться дальше на юг.

Ранее академик РАН заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.