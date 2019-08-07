В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
  • © Global Look Press

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария, в котором он сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило много обращений граждан по поводу холода в квартирах.

Власов отметил, что из-за непогоды и низкой температуры в Центральной России граждане считают необходимым включать отопление в многоквартирных домах, если температура на улице становится ниже климатической нормы.

«Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — говорится в обращении.

Ранее в Москве был побит рекорд самой низкой температуры для 4 августа за последние 70 лет — +13,5 °С. 

Как отмечали в центре погоды «Фобос», в столице ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета, когда столбик термометра опустился до +6,7 °С.

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