Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.
Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве
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«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — заявил Собянин.

Он призвал жителей и гостей столицы быть максимально осторожными. По его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве с дождём и шквалистым ветром.

Также МЧС распространило экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях в столице 8 и 9 августа.

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