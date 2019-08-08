Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своём Twitter сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — заявил Собянин.

Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 8, 2019

Он призвал жителей и гостей столицы быть максимально осторожными. По его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве с дождём и шквалистым ветром.

Также МЧС распространило экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях в столице 8 и 9 августа.