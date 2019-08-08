Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве
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«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — заявил Собянин.
Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 8, 2019
Он призвал жителей и гостей столицы быть максимально осторожными. По его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве с дождём и шквалистым ветром.
Также МЧС распространило экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях в столице 8 и 9 августа.