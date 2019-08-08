В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Москве

МЧС опубликовало экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях на территории Москвы в период с 21:00 8 августа с сохранением непогоды ночью и днём до 18:00 9 августа.

Об этом сообщается в ГУ МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днём до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не искать укрытия под деревьями.

Ранее специалист метеобюро Москвы заявила о погодном мини-коллапсе в столице 8—9 августа.