В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Москве

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МЧС опубликовало экстренное предупреждение об опасных метеоявлениях на территории Москвы в период с 21:00 8 августа с сохранением непогоды ночью и днём до 18:00 9 августа.
В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в ГУ МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днём до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не искать укрытия под деревьями.

Ранее специалист метеобюро Москвы заявила о погодном мини-коллапсе в столице 8—9 августа.

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