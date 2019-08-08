Спасатели предупредили о грозах и ливнях в Ленобласти

Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 августа, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу, будут кратковременные дожди, местами ливни, грозы утром и днём, а местами и ночью.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, с порывами до 4—9 м/с.

Также стало известно, что в Тульской области прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 18 м/с, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное МЧС. Такая обстановка сохранится до 21:00 9 августа.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Брянской области в четверг, 8 августа.