Спасатели предупредили о грозах и ливнях в Ленобласти

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Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 августа, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о грозах и ливнях в Ленобласти
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Согласно прогнозу, будут кратковременные дожди, местами ливни, грозы утром и днём, а местами и ночью.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, с порывами до 4—9 м/с.

Также стало известно, что в Тульской области прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 18 м/с, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное МЧС. Такая обстановка сохранится до 21:00 9 августа.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Брянской области в четверг, 8 августа.

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