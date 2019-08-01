Пенсии, страхование жилья и «дальневосточный гектар»: что изменится в жизни россиян в августе

С 1 августа расширяется действие программы «Дальневосточный гектар», а работающих на заслуженном отдыхе россиян ожидает повышение пенсий. Наряду с этим запускается проект добровольного страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций и ужесточается ответственность за подделку документов. Кроме того, попытки воспрепятствования медикам в спасении людей могут обернуться тюремным сроком. Об этих и других изменениях, которые вступают в силу в августе, — в материале RT.

«Дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкальском крае

С 1 августа программа «Дальневосточный гектар» распространяется на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Напомним, что в конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче этих регионов из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Предполагается, что данная мера приведёт к снижению оттока местного населения и ускорит социально-экономическое развитие этих субъектов РФ.

Вывод выгоды от ипотечных каникул из-под НДФЛ

Закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вступил в силу 31 июля. А с 1 августа материальная выгода, получаемая при этом от экономии на процентах, освобождается от налога на доходы физических лиц. Кроме того, упраздняется уплата госпошлины физлицами при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

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Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая.

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа работающих на пенсии россиян ожидает увеличение пенсии. При этом на надбавку смогут рассчитывать только те, кто получает «белую» зарплату. Как отметили в Пенсионном фонде России, максимальное увеличение не превысит трёх баллов, то есть 261,72 руб. (стоимость одного балла в текущем году — 87,24 руб.).

«Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд, пенсии перерасчитываются. Делается это в беззаявительном порядке, исходя из тех страховых взносов, которые за него были перечислены в предшествующем году», — пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Страхование жилья от ЧС

С 4 августа вступит в силу закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующая графа появится в квитанциях ЖКХ, но она не является обязательной к оплате. На данный момент компенсации при коммунальных авариях и природных бедствиях выплачиваются за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов. Новый закон, как ожидается, позволит переложить часть нагрузки на страховщиков.

Нововведение будет запущено в тестовом режиме в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

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Добавим, что программы добровольного страхования жилья в России уже действуют Москве и в Краснодаре.

Защита медработников

С 6 августа вступают в силу поправки административный и уголовный кодексы, согласно которым за попытки помешать медикам выполнять свои профессиональные обязанности начнут привлекать к ответственности.

Согласно нововведениям, при воспрепятствовании деятельности медработнику по оказанию помощи больному гражданам может грозить штраф от 4 до 5 тыс. руб. при отсутствии уголовного состава деяния. За отказ пропустить машину скорой помощи — санкция будет варьироваться от штрафа в размере 3—5 тыс. руб до лишения прав на срок до одного года.

Между тем в случае смерти пациента, которому медик пытался оказать помощь, но не смог из-за помехи, виновнику грозит тюремное заключение на срок до четырёх лет. В случае, если пациенту был нанесён тяжкий урон здоровью, наказанием может стать до двух лет лишения свободы.

Ужесточения наказаний за подделку документов

В тот же день ужесточается ответственность за подделку официальных документов. Отныне подобное правонарушение будет караться ограничением или лишением свободы сроком до трёх лет либо принудительными работами на срок до трёх лет. Ранее предусмотренная санкция составляла два года.

Кроме того, вводится наказание «за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов» в целях использования или сбыта. Виновным будет грозить до одного года лишения или ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Вдобавок, усилится административная ответственность за предоставление заведомо ложных сведений для получения паспортов и документов, удостоверяющих личность и гражданство. Для нарушителей предусмотрен штраф до 5 тыс. руб.

Зарплатный банк

Ещё одно законодательное изменение направлено на защиту интересов работников. Отныне при отказе работодателя сменить своему сотруднику зарплатный банк устанавливается ответственность в виде административного штрафа. При этом уведомить об этом работодателя необходимо не менее, чем за 15 дней.

Согласно инициативе, предпринимателям, не имеющим юридического лица, придётся заплатить штраф в размере 1 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 10 до 20 тыс. руб., юрлицам — от 30 до 50 тыс руб.

Борьба с коррупцией



Кроме того, с 6 августа Генпрокуратура РФ при проведении проверок соблюдения чиновниками антикоррупционных запретов и ограничений будет взаимодействовать с зарубежными банками и другими надзорными органами иностранных государств.

Для этого прокуроры станут обращаться к Банку России. ЦБ по их просьбе будет связывается с заграничным регулятором и запрашивать необходимую информацию.

Багаж из овощей и фруктов

С 19 августа на территории России вступят в силу новые правила провоза через границу фруктов и овощей. Теперь без наличия соответствующих фитосанитарных документов провозить можно не более 5 кг овощей и фруктов, а также не более трёх букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

При этом все излишки будут отправляться назад или уничтожаться за счёт собственника.

Речь идёт как о привычных овощах и ягодах, так и о более экзотических фруктах (ананасы, авокадо, финики, инжир, манго). Кроме того, в список подкарантинной продукции входят злаковые культуры, рождественские ёлки, ветки хвойных деревьев, насекомые, всевозможные луковицы, клубни.