Специальные полки для молочки, ограничение ставки по кредитам и рост пособий: какие изменения ждут россиян в июле

В июле в России вступает в силу целый ряд законов и норм. Почти в два раза увеличено пособие по уходу за детьми с ограниченными возможностями — с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. В продуктовых магазинах теперь появится специальная полка для молочной продукции без заменителей молочного жира. Микрофинансовые организации не смогут устанавливать процентную ставку более 1% в день, а также требовать с клиентов сумму, более чем в два раза превышающую изначально взятый кредит. Кроме того, начинает действовать нулевая ставка НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы. Также с 1 июля проиндексированы тарифы ЖКХ и системы «Платон». Об этих и других изменениях — в материале RT.

Увеличение пособий

С 1 июля почти в два раза увеличено пособие по уходу за детьми с ограниченными возможностями — детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы — с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта мера коснётся не только родителей детей, но и их опекунов.

«Это увеличение затронет порядка 465 тыс. наших граждан. Предполагается, что на эту цель нужно будет дополнительно направить 13,5 млрд рублей в 2019 году», — сообщала Голикова.

Эту меру предложил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале.

Тогда уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что повышение пособий до 10 тыс. рублей «станет существенным подспорьем для таких семей, позволит улучшить их материальное положение».

Правила продажи молочки

Теперь в продуктовых магазинах продукция без заменителей молочного жира должна визуально выделяться.

Отмечается, что размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах необходимо организовывать таким образом, чтобы их можно было отделить от других продуктов. Кроме того, такие полки должны сопровождаться подписью: «Продукты без заменителя молочного жира».

РИА Новости

В «Роскачестве» подчеркнули, что в ближайшее время приступят к проверке соблюдения новых требований.

«В скором времени специалисты «Роскачества» также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничение ставки потребительских кредитов

Также вступает в силу ограничение на процентную ставку по микрозаймам. Теперь она не должна превышать 1% в день или 365% в год. С 28 января этот порог был установлен на уровне 1,5%.

Также урезается и возможный размер максимальной переплаты. Согласно новой норме, теперь сумма задолженности клиента микрофинансовой организации не может превышать двукратного объёма изначально взятой в кредит суммы. Таким образом, если клиент микрофинансовой организации взял в кредит 10 тыс. рублей, компания не вправе требовать с него более 20 тыс. рублей.

Отметим, дальнейшее ужесточение правил работы микрофинансовых организаций произойдёт с 1 января 2020 года.

Рост тарифов на коммуналку

С 1 июля тарифы ЖКУ вырастут на 2,4%. В 2019 году повышение цен за коммунальные услуги произошло в два этапа: ранее (с 1 января) тарифы увеличились на 1,7%. Общее увеличение, как подчёркивали власти, остаётся в пределах инфляции — 4,1%.

Индексация «Платона»

С 1 июля увеличиваются тарифы системы «Платон» — на 14 копеек (до 2,04 рубля) за километр. Ранее об этом сообщили в Минтрансе РФ. При этом в ведомстве подчеркнули, что размер индексации в июле снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.

В следующий раз индексация произойдёт в феврале 2020-го, а затем в феврале 2021-го.

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр», — отметили в Минтрансе.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Напомним, эти сборы введены в 2015 году. Они распространяются на грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 12 тонн, так как те наносят больший вред дорожному полотну, чем другие участники движения.

ГЛОНАСС на автобусы

С 1 июля пассажирские автобусы должны быть оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS. Мера затрагивает транспорт, предназначенный для перевозки более восьми пассажиров.

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Транзит санкционной продукции

С началом нового месяца бизнес получит возможность перевозить через территорию России товары, на которые распространяются российские санкции и ограничения на авто- и железнодорожном транспорте. Это относится как к российским, так и к иностранным компаниям.

Как отмечается в соответствующем указе президента РФ, перевозчику необходимо будет обеспечить «прослеживаемость с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС». Кроме того, водители, которые будут заниматься транспортировкой, должны иметь при себе учётные талоны.

В Минтрансе России полагают, что такая мера позволит увеличить транзит и повысит логистический потенциал страны.

«Внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объём транзита на 82 тыс. международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита», — говорится в сообщении ведомства.

Первые полгода перевозчики будут освобождены от выплат за установку и снятие пломб на контроль.

Поддержка авторынка

С 1 июля правительство возобновит меры по стимулированию автопроизводителей — льготные кредиты и лизинг. На эти меры власти выделят 10 млрд рублей. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отмечал, что это позволит простимулировать продажу 75 тыс. автомобилей до конца года.

«Мы посчитали, что за период до конца года сможем простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей как раз в самых востребованных сегментах», — подчёркивал чиновник.

По его словам, граждане смогут приобрести на льготных условиях легковые автомобили, а малый и средний бизнес сможет взять новые транспортные средства в лизинг.

Отмечалось, что 6 млрд рублей будет выделено на поддержку программы «Первый автомобиль», 4 млрд — на лизинг.

Защита дольщиков

С 1 июля застройщики переходят на проектное финансирование и средства дольщиков теперь не могут использовать в процессе строительства. Вместо этого полученные в процессе реализации жилья деньги будут накапливаться на так называемых эскроу-счетах. Само строительство будет оплачиваться за счёт кредитов, а доступ к средствам дольщиков застройщик получит только после ввода объекта в эксплуатацию.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Авиаперевозки и НДС

Вступает в силу закон о нулевом НДС на авиаперелёты в обход Москвы. Предполагается, что эта мера будет способствовать развитию региональных авиакомпаний и инфраструктуры, а также приведёт к снижению нагрузки на столичные аэропорты. Отметим, что сейчас в стране для внутренних рейсов действует льготная ставка НДС 10%, а нулевая — для перелётов в Крым, Калининградскую область или на Дальний Восток.

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Онлайн-кассы для ИП

Индивидуальные предприниматели должны с 1 июля перейти на онлайн-кассы. Таким образом, эта мера теперь касается всех российских бизнесменов.

Исключения сделаны для тех, кто работает без сотрудников и продаёт товары собственного производства или выполняет работы или оказывает услуги населению — для них действует отсрочка до 1 июля 2021 года.

Отельная «звёздность»

Все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны с 1 июля иметь документ о классификации, в которых им будут присуждены соответствующие их статусу звёзды. Более мелкие отели должны пройти сертификацию до июля 2021 года.

Согласно закону, гостиницы и отели без «звёздности» не смогут принимать постояльцев. Также в рекламе запрещается завышать уровень гостиницы. В случае нарушения этих норм собственники могут быть привлечены к административной ответственности.

Маркировка сигарет и обуви

С 1 июля на все пачки сигарет производители обязаны наносить уникальный DataMatrix-код. Предполагается, что его нельзя скопировать или подделать, а его стоимость составит 50 копеек. В шифре будет содержаться информация о наименовании продукта, производителе, дате, времени и месте выпуска. Покупатель сможет отсканировать код и проверить таким образом изделие на подлинность. При этом в продаже немаркированные пачки могут ходить ещё год.

Отметим, что теперь специальная маркировка, которая подтверждает качество товаров, в обязательном порядке будет присутствовать на обуви.