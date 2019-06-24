В Минтрансе объявили о повышении тарифа «Платона» с 1 июля

Тариф системы «Платон» с 1 июля вырастет на 14 копеек до 2,04 рубля за километр с дальнейшей индексацией до 2,35 рубля с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.

При этом в ведомстве объявили о начале поэтапной индексации в соответствии с уровнем инфляции в течение ближайших трёх лет.

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр», — отметили в Минтрансе.

После этого индексация должна будет проводиться 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции в размере приблизительно 4%.

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