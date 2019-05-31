С субботы, 1 июня, в Крыму вводят летние ограничения проезда для большегрузов по региональным дорогам.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минтранса.

Данная мера будет действовать до 31 августа. Ограничение вводится на период с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры выше +32 °С.

Это, в частности, не затрагивает международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники.

Ранее сообщалось, что в России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам.