В Крыму вводят летние ограничения проезда для большегрузов

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С субботы, 1 июня, в Крыму вводят летние ограничения проезда для большегрузов по региональным дорогам.
В Крыму вводят летние ограничения проезда для большегрузов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минтранса.

Данная мера будет действовать до 31 августа. Ограничение вводится на период с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры выше +32 °С.

Это, в частности, не затрагивает международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники.

Ранее сообщалось, что в России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам.

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