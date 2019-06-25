«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Сбербанк запустил сервис по переводу средств с кредитных карт на дебетовые по номеру телефону или карты. Об этом сообщается на сайте банка. Отмечается, что комиссия за эту услугу будет взиматься, как за снятие наличных с кредитной карты — 3% от суммы, но не менее 390 рублей.
«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом по номеру телефона или карты», — приводит пресс-служба Сбербанка слова вице-президента Игоря Мамонтова.
В пресс-релизе отмечается, что эта возможность есть только в веб-версии «Сбербанк Онлайн», однако позже появится и в мобильном приложении.
Он напомнил, что банк ранее запустил переводы по странам СНГ и Европы, упростил переводы по счетам и добавил возможность снятия наличных в банкомате путём перевода в «Сбербанк Онлайн».
Отметим, что услуга переводов с кредитной на дебетовую карту доступна и в других крупных российских банках, в том числе ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-Банк» и «Открытие».
Система быстрых платежей
Напомним, в январе Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП) по номеру мобильного телефона. Для перевода достаточно в мобильном приложении банка-участника системы ввести номер получателя и сумму, после чего деньги будут перечислены в течение нескольких секунд.
Сбербанк в этой программе не участвует, однако другие 14 банков присоединились к предложенной ЦБ системе. В их числе ВТБ, «Тинькофф», «Райффайзен Банк», «Альфа Банк», «Росбанк», «Газпромбанк» и другие. Центробанк также сообщал, что во второй половине 2019 года запустит возможность осуществления платежей юридическим лицам.
«На первом этапе работы системы физические лица смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других физических лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить возможность физическим лицам проводить платежи в пользу юридических лиц за товары и услуги как в розничных магазинах, так и в сети интернет», — говорится на сайте программы.
Отмечалось, что в 2019 году для банков-партнёров ЦБ установил нулевую комиссию. Однако, согласно опросу РИА Новости, среди участников программы, некоторые банки уже начали взимать комиссии.
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
«Решение взимать или не взимать плату за переводы банк принимает исходя из своей бизнес-модели. Так как себестоимость переводов в системе быстрых платежей сопоставима с переводами с карты на карту, то, скорее всего, и решение по комиссии у банка будет таким же, как и по карточным переводам», — цитирует агентство главу дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Ивана Ивкина.
Снятие наличных на кассе магазина
Среди других проектов, реализуемых в банковской сфере, следует также отметить услугу «Покупка с выдачей» от Сбербанка. Она позволит владельцам карт Visa от Сбербанка или Mastercard любого другого банка-участника программы снимать деньги в магазинах во время безналичной оплаты. Для реализации этой возможности необходимо, чтобы обслуживанием операций по оплате в магазине занимался Сбербанк.
«При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию», — говорится на сайте Сбербанка.
Отмечается, что в торговых точках малого и среднего бизнеса эта возможность появится уже в июле 2019 года, а крупный сможет внедрить этот сервис только в сентябре. Тарифы на эту услугу на данный момент неизвестны.
В апреле пилотный проект по аналогичной программе запустила Visa. Согласно пресс-релизу платёжной системы, владельцы карт Россельхозбанка могут снимать средства при покупках в сети сыроварен «Русский пармезан». Однако в дальнейшем Visa намерена запустить сервис по всей России и с участием остальных банков.
Такая технология уже действует для владельцев карт Visa в некоторых других странах, например в США, Великобритании, Словакии и Польше.