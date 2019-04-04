Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье
- РИА Новости
Как отмечается, комиссия составляет 1%. При этом для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии.
«Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка даёт возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.
Для этого достаточно иметь установленное на смартфоне приложение «Сбербанк Онлайн», пояснили в пресс-службе. Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж».
В банке рассказали, что в дальнейшем планируют расширить список стран, куда можно совершать мгновенные переводы.
В декабре сообщалось, что Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона.