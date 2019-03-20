Сбербанк предоставит клиентам возможность снять наличные с карт в кассах магазинов

Сбербанк летом запустит программу «Покупка с выдачей» — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой, оплата которой производится с помощью карты.

Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса с июля, в крупных торговых сетях — с сентября.

«Снять наличные с карты при безналичной оплате покупки можно будет в размере до 5 тыс. рублей за одну операцию... На кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учётом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом», — уточняется в тексте.

Сбербанк станет первым банком в России, который предложит подобную услугу.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надёжных российских банков.