Сбербанк предоставит клиентам возможность снять наличные с карт в кассах магазинов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Отмечается, что услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса с июля, в крупных торговых сетях — с сентября.
«Снять наличные с карты при безналичной оплате покупки можно будет в размере до 5 тыс. рублей за одну операцию... На кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учётом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом», — уточняется в тексте.
Сбербанк станет первым банком в России, который предложит подобную услугу.
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