СМИ: В ФАС предложили ввести единую комиссию для банкоматов

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В Федеральной антимонопольной службе предложили ввести единую межбанковскую комиссию при обналичивании средств в банкоматах разных финансовых учреждений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

«Если говорить о банковских терминалах, то я продолжаю рассматривать опцию, когда банки установят единую межбанковскую комиссию, как бы это странно ни звучало от антимонопольного ведомства. Мы готовы поддерживать такую норму закона, чтобы исключить все сомнения потребителей относительно размера комиссии, когда они подходят к банкомату не своего банка», — рассказал он.

По словам Кашеварова, подобная практика введена в ряде европейских стран.

Тогда можно на внешнем интерфейсе ввести нулевую комиссию, и сколько у вас есть денег на счете, столько вы и получите, до копейки. Тем более у нас преобладающая доля операций с банковскими картами — это снятие наличных», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк не стал ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей.

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