Forbes составил список самых надёжных банков в России

Короткая ссылка
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 100 самых надёжных российских банков.
Forbes составил список самых надёжных банков в России
  • РИА Новости

Согласно версии издания, самые надёжные финансовые организации в списке — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. Именно они вошли в самую надёжную, по мнению автора материала, группу банков с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

В итоге первое место в рейтинге досталось ЮниКредит Банку, за ним следует Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк и замыкает пятёрку лидеров ВТБ.

Ранее в журнале Forbes назвали самых богатых людей современности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить