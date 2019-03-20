Forbes составил список самых надёжных банков в России
- РИА Новости
Согласно версии издания, самые надёжные финансовые организации в списке — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. Именно они вошли в самую надёжную, по мнению автора материала, группу банков с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
В итоге первое место в рейтинге досталось ЮниКредит Банку, за ним следует Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк и замыкает пятёрку лидеров ВТБ.
Ранее в журнале Forbes назвали самых богатых людей современности.