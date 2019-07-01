В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее постановление российского правительства было принято в конце января текущего года.

Как уточняет агентство, согласно новым правилам, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах и других местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Ранее Роспотребнадзор после проверок, проведённых в первом квартале 2019 года, изъял из оборота более 1,5 тыс. партий молока и молочной продукции объёмом более 19 тонн.

В январе промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложения по расширению производства полезных продуктов в России.

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