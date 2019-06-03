В России за три месяца изъяли более 19 тонн молочной продукции

Роспотребнадзор после проверок, проведённых в первом квартале 2019 года, изъял из оборота более 1,5 тыс. партий молока и молочной продукции объёмом более 19 тонн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объёмом более 19 тонн», — заявили в Роспотребнадзоре.

Всего за указанный период было проведено 6,3 тыс. надзорных мероприятий, при этом в ходе 840 проверок были обнаружены нарушения требований законодательства.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 30 млн рублей.

Ранее газета «Известия» писала, что инспекторы Роспотребнадзора выдали более 9 тыс. предписаний во время подготовки к летней оздоровительной кампании.