СМИ: Роспотребнадзор выдал более девяти тысяч предписаний летним лагерям
- РИА Новости
В этих предписаниях содержалась 51 тыс. конкретных рекомендаций для улучшения работы лагерей. Из них 13 тыс. касались организации питания.
Кроме того, предписано совершенствовать условия содержания воспитанников (9 тыс.) и улучшать системы обеспечения детей питьевой водой гарантированного качества (3,4 тыс.).
Из материалов Роспотребнадзора следует, что этим летом в России будет работать 42 тыс. оздоровительных лагерей, где смогут отдохнуть до 5 млн детей. Документ направлен в трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений вместе с письмом, подписанным главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске направят более 70 млн рублей на организацию отдыха детей в 2019 году.