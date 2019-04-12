В Ижевске направят более 70 млн рублей на организацию отдыха детей в 2019 году

В Ижевске намерены направить более 70 млн рублей на организацию отдыха детей и подростков в 2019 году, сообщает ИА «Удмуртия».

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания при главе города.

«Необходимо организовать максимально насыщенную программу, чтобы дети, кто остаётся в городе летом, могли интересно и с пользой провести каникулы», — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Из регионального бюджета будет выделено 35,4 млн рублей. Столько же направят из городской казны на возмещение частичной стоимости путёвок в детские лагеря. На это имеют право многодетные и малообеспеченные семьи.

Всего летом должно заработать 87 лагерей с дневным пребыванием детей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области выделят 245 млн рублей на организацию летнего отдыха детей в 2019 году.