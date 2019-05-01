Увеличение пенсий, стандарты страхования и ускоренная паллиативная помощь: какие изменения ждут россиян в мае

С мая 2019 года ветеранам Великой Отечественной войны увеличат ежемесячную пенсию на 9,5 тыс. рублей. Кроме того, ко Дню Победы они будут получать ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Также в мае вступят в силу новые стандарты защиты прав потребителей страховых услуг и изменятся правила перехода на эскроу-счета для застройщиков, а паллиативная помощь станет оперативнее.

С мая 2019 года вступают в силу ряд законов и правил, которые повлияют на уровень жизни россиян. Существенные изменения коснутся пенсионеров.

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны начнут получать ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Эти изменения затронут всех граждан РФ, включая тех, кто проживает в Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, с 1 мая вступают в силу изменения в системе расчёта доплат военным пенсионерам. Для тех, кто служил в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, а также партизан и членов подпольных организаций, сотрудников разведки и контрразведки, пенсия будет увеличена в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц. Это коснётся также лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и инвалидов с детства из-за ранений во время боевых действий в 1941–1945 годах. На реализацию закона в 2019 году выделено 0,95 млрд рублей, а также планируется выделять до 1,42 млрд рублей в последующие годы.

Также по теме Расчёт по-новому: Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума В России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум. Принятые поправки...

Начиная с мая будут пересмотрены и установлены в новых размерах повышение пенсий и ежемесячных денежных выплат. Благодаря новому закону о порядке индексации пенсий удалось устранить ситуацию, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. Теперь сумма доплаты не будет меняться из-за индексации пенсии. При этом перерасчёт будет сделан с начала года. Полностью рассчитаться с пенсионерами власти должны до 1 июля 2019 года. Самим пенсионерам не нужно будет предоставлять никаких документов, все изменения для указанной категории граждан будут произведены автоматически.

Отметим, что все пенсии в РФ переводятся на карту «Мир». С мая этого года таким же образом будут выплачиваться пособия по безработице, по уходу за детьми, а также пособия гражданам, пострадавшим от радиации.

Правила для застройщиков

В мае вступают в силу постановление правительства о некотором послаблении процесса перехода всех застройщиков на эскроу-счета. С целью защиты дольщиков в РФ с июля 2019 все строители многоквартирных домов должны будут перейти на использование специальных счетов, на которые переводятся деньги покупателей квартир. Сам исполнитель работ сможет получить средства только по завершении строительства.

Для облегчения перехода на новую систему и ускорения завершения строительства уже начатых домов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о достройке без перехода на эскроу-счета домов с готовностью не менее 30%, а также покрытием долевыми договорами не менее 10% от всех помещений.

© Агентство городских новостей «Москва»

Ещё один важный документ, касающийся возведения жилья вступит в силу в конце мая. Это постановление правительства «О единой информационной системе жилищного строительства». Документ устанавливает правила размещения, хранения и обработки информации о застройщике и его деятельности. В новой системе можно будет проверить все основные документы, касающиеся строящегося объекта, бухгалтерскую отчетность, фотографии каждой стройки с датой, градостроительные планы земельных участков. Опубликованную информацию запрещено удалять. Большая часть данных будет доступна для просмотра всем гражданам.

Паллиативная помощь

Начиная с мая 2019 года граждане РФ смогут получать паллиативную помощь в течение 7 дней со дня запроса. Ранее заявка рассматривалась от 15 до 30 дней.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

В соответствии с постановлением кабмина, нуждающимся в паллиативном уходе гражданам будут предоставлять средства реабилитации, в том числе противопролежневые матрасы или подушки. Пациентов, страдающих от сильной боли, обязаны обеспечить обезболивающими. Кроме того, тем, кто остаётся на дому, будут бесплатно предоставлять всё необходимое для поддержания функций организма.

Этот вид помощи распространяется на граждан в преклонном возрасте, а также на инвалидов и людей, страдающих тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями и нуждающимся в особом медицинском уходе. Как пояснили в правительстве, речь идёт как о медицинской, так и о необходимой психологической помощи.

Стандарты страхования

7 мая вступают в силу Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц, которые являются получателями страховых услуг. Нововведения затронут оформления договора страхования, уплаты страховой премии, возмещения вреда, сроков и порядка выплат, условия взаимодействия страховых организаций со страховыми агентами.

Например, теперь в обязанности страховщика будет входить уведомление клиента о том, что он просрочил уплату взноса, или что у него не хватает документов для получения выплаты. При этом компании по предоставлению страховых услуг не смогут требовать справку от МВД при отсутствии явных признаков противоправных действий или повторно запрашивать документы в случае утери.

Отмечается, что прекратить договор страхования можно будет просто не уплачивая очередной взнос. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей и исключение из реестра саморегулируемых организаций.

Дорожные знаки и сезонные ограничения

С 1 мая вводится новый ГОСТ для дорожных знаков, предназначенных для размещения на дорогах нескоростного движения, например, в центре городов и кварталов исторической застройки. Росстандарт допускает установку в этих районах знаков уменьшенного размера — 50х50 см и 40х40 см. При этом новый формат не обязателен, его использование будут определять власти города.

© Василий Батанов / РИА Новости

Госструктуры пришли к этому решению по результатам экспериментов, проведённых в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и ряде других городов. По оценке Государственной комиссии, уменьшенные знаки помогают сохранить архитектурный облик города и при этом не приводят к росту аварийности на участках.

Кроме того, начиная с мая и на время всего летнего периода вводятся ограничения для передвижения грузовиков по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Эти правила будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре свыше +32°С.