Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, с 2019 года российским гражданам, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии, являющимся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны», производится ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Выплата, как отмечается в документе, приурочена ко Дню Победы.

В середине апреля депутаты Государственной думы приняли закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Так, инициатива должна позволить увеличить соответствующие пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

Закон был одобрен и в верхней палате парламента.