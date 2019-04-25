Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Так, с 2019 года российским гражданам, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии, являющимся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны», производится ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Выплата, как отмечается в документе, приурочена ко Дню Победы. 

В середине апреля депутаты Государственной думы приняли закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны. 

Так, инициатива должна позволить увеличить соответствующие пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

Закон был одобрен и в верхней палате парламента

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