Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам войны

Государственная дума приняла на пленарном заседании закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости, инициатива позволит увеличить пенсии ветеранов в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что правительство предполагает выделение на эти цели 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы.

В конце марта соответствующий законопроект был внесён правительством в нижнюю палату парламента.

9 апреля Госдума одобрила законопроект, изменяющий систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.