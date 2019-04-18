Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам войны

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Государственная дума приняла на пленарном заседании закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.
Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам войны
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, инициатива позволит увеличить пенсии ветеранов в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что правительство предполагает выделение на эти цели 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы. 

В конце марта соответствующий законопроект был внесён правительством в нижнюю палату парламента

9 апреля Госдума одобрила законопроект, изменяющий систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.

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