Госдума приняла закон о повышении пенсий ветеранам войны
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, инициатива позволит увеличить пенсии ветеранов в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.
Отмечается, что правительство предполагает выделение на эти цели 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в последующие годы.
В конце марта соответствующий законопроект был внесён правительством в нижнюю палату парламента.
9 апреля Госдума одобрила законопроект, изменяющий систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.