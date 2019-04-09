Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий ветеранам войны

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам замглавы Минобороны России Татьяны Шевцовой, выступавшей во время обсуждения проекта, инициатива позволит увеличить пенсии ветеранов на 9,5 тыс. рублей в месяц.

На это, как передаёт РИА Новости, планируется выделить 0,95 млрд рублей в 2019 году и до 1,42 млрд рублей в будущем.

Агентство указывает, что с 2012 года при расчёте военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К этому моменту размер учитываемого денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Отмечается, что проект закона предлагает отменить эти ограничения для участников Великой Отечественной войны.

«Пенсии фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях в составе действующей армии, лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов… будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия», — говорится в пояснительной записке.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 мая.

В конце марта соответствующий законопроект был внесён правительством в нижнюю палату парламента.