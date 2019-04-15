В России начнут оказывать паллиативную помощь на дому

Поправки в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи позволят оказывать паллиативную помощь гражданам России на дому. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому. Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», — цитирует Голикову Интерфакс.

По её словам, необходимо вместе с субъектами отработать алгоритм такой помощи.

Вице-премьер рассказала, что после подписания соответствующего постановления главой правительства Дмитрием Медведевым будет ещё межведомственный приказ Минздрава.

Тем не менее, отметила Голикова, в программе такой порядок уже достаточно серьёзно детализирован, можно начинать работу в этом направлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи.

Телеканал «360» передавал, что первый в Московской области центр паллиативной помощи заработает в мае.