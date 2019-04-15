В России начнут оказывать паллиативную помощь на дому
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- РИА Новости
«Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому. Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», — цитирует Голикову Интерфакс.
По её словам, необходимо вместе с субъектами отработать алгоритм такой помощи.
Вице-премьер рассказала, что после подписания соответствующего постановления главой правительства Дмитрием Медведевым будет ещё межведомственный приказ Минздрава.
Тем не менее, отметила Голикова, в программе такой порядок уже достаточно серьёзно детализирован, можно начинать работу в этом направлении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи.
Телеканал «360» передавал, что первый в Московской области центр паллиативной помощи заработает в мае.