Новая система долевого строительства заработает в Удмуртии с 1 июля
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- РИА Новости
Об этом заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов на форуме СМИ, сообщает ИА «Удмуртия».
«С 1 июля будет работать новая система привлечения средств граждан для строительства жилья. Когда участник долевого строительства деньги платит не застройщику, а застройщик открывает в банке эскроу-счёт и банк даёт ему деньги на строительство», — сказал он.
По словам Семёнова, дольщик, таким образом, платит банку и, если во время строительства случается нечто непредвиденное, кредитная организация возвращает средства.
Ранее Nation News передавало, что в Санкт-Петербурге выделят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.