Новая система долевого строительства заработает в Удмуртии с 1 июля

Начало работы новой системы долевого строительства в Удмуртии запланировано на 1 июля 2019 года.

Об этом заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов на форуме СМИ, сообщает ИА «Удмуртия».

«С 1 июля будет работать новая система привлечения средств граждан для строительства жилья. Когда участник долевого строительства деньги платит не застройщику, а застройщик открывает в банке эскроу-счёт и банк даёт ему деньги на строительство», — сказал он.

По словам Семёнова, дольщик, таким образом, платит банку и, если во время строительства случается нечто непредвиденное, кредитная организация возвращает средства.

Ранее Nation News передавало, что в Санкт-Петербурге выделят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.