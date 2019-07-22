Не более пяти килограммов: в России изменят правила провоза фруктов и овощей через границу

С 19 августа на территории России вступят в силу новые правила провоза через границу фруктов и овощей. В постановлении правительства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, отмечается, что провозить можно не более 5 кг овощей и фруктов, а все излишки будут отправляться назад или уничтожаться за счёт собственника. Для более крупных партий требуются фитосанитарные сертификаты. При этом эксперты поясняют, что такие меры действовали и ранее, а новые нормативные акты необходимы для более эффективной работы таможенных служб и конкретизации уже существующих правил. По словам аналитиков, рядовые граждане этих изменений не почувствуют.

С 19 августа в России вступят в силу изменения в постановление «О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, в багаже и ручной клади разрешается провоз не более 5 кг овощей и фруктов, а также не более трёх букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

При этом для перевозки более крупных партий продукции потребуются фитосанитарные сертификаты. При отсутствии соответствующих сопроводительных документов товары вернут обратно или уничтожат, причём за счёт собственника.

Заметим, что ужесточение правил затрагивает продукцию с высоким фитосанитарным риском. Речь идёт как о привычных овощах и ягодах — томатах, огурцах, моркови, капусте, абрикосах, черешне, вишне, дыне, яблоках, бананах, — так и о более экзотических фруктах (ананасы, авокадо, финики, инжир, манго). Кроме того, в список подкарантинной продукции входят злаковые культуры, рождественские ёлки, ветки хвойных деревьев, насекомые, всевозможные луковицы, клубни.

Подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление распространяется на все виды транспорта. Наряду с этим нововведения затронут почтовые отправления, а также членов экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, новое постановление правительства необходимо для унификации нормативно-правовой базы.

«Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается также, что в пояснительной записке к проекту документа указывалось, что постановление, в частности, нацелено на предоставление таможенным органам полномочий по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля в определённых пунктах пропуска через госграницу РФ.

РИА Новости

© Александр Гальперин

«Чёткие показатели пойдут на пользу тем, кто пересекает границу»

Как отмечает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, прописанные в постановлении правила существовали и ранее, но сейчас конкретизированы определённые моменты.

«С учётом и санитарной обстановки в мире, и многих других показателей эти формулировки становятся более конкретными в количественном выражении. Я думаю, что вот эти чёткие показатели пойдут на пользу гражданам, пересекающим границу. То есть когда человек проходит через различные виды контроля на границе, уже действует чёткий количественный показатель и никто ничего не сможет предъявить», — подчеркнул собеседник RT.

Как заметил, в свою очередь, председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков, новые правила, вероятно, затронут не только РФ, но и Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

«Видимо, норма проходит в рамках Таможенного союза, даже в рамках Евразийского экономического союза, и это не может быть решением только России. Это, видимо, решение всех государств — членов ЕАЭС», — заметил эксперт.

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При этом, по его мнению, изменения направлены на поддержание отечественных производственных мощностей в сфере сельского хозяйства.

«Поскольку мы представляем интересы пассажиров, а это физические лица, то в интересах граждан, конечно, чтобы ограничений было меньше. Это решение было принято, видимо, в интересах производителей овощей, фруктов и цветов, ну и производителей стран — членов ЕАЭС. Собственно, государство защищает своих производителей путём введения такого рода таможенных ограничений», — пояснил Янков в беседе с RT.

Напомним, что в ноябре 2017 года были введены новые правила провоза багажа и ручной клади на авиаперевозках. Пассажир может взять в салон самолёта в качестве ручной клади рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, питание для ребёнка во время полёта, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free и упакованные в запечатанные пластиковые пакеты.

При этом авиакомпании получили право самостоятельно установить максимально допустимый вес и размер предметов, которые можно взять с собой в салон самолёта. Минимальный вес ручной клади, с которой перевозчики обязаны допустить на борт, должен составлять не менее 5 кг.