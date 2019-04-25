Правительству предложили запретить россиянам ввоз мясной продукции
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Об этом информирует газета «Ведомости», ссылаясь на копию соответствующего письма. В ассоциацию входят такие производители, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».
Письмо было направлено 20 марта, его подлинность подтверждена руководителем ассоциации Сергеем Юшиным.
Предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Как отмечается, авторы письма опасаются, что вместе с подобной продукцией в страну могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности АЧС и ящура.
Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор поддержали эти меры.
Ранее Белоруссия временно ограничила поставку в Россию мясной продукции пяти предприятий.