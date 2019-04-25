Правительству предложили запретить россиянам ввоз мясной продукции

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Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
Правительству предложили запретить россиянам ввоз мясной продукции
  • © Global Look Press

Об этом информирует газета «Ведомости», ссылаясь на копию соответствующего письма. В ассоциацию входят такие производители, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».

Письмо было направлено 20 марта, его подлинность подтверждена руководителем ассоциации Сергеем Юшиным.

Предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Как отмечается, авторы письма опасаются, что вместе с подобной продукцией в страну могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности АЧС и ящура.

Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор поддержали эти меры.

Ранее Белоруссия временно ограничила поставку в Россию мясной продукции пяти предприятий. 

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