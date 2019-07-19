В России могут повысить штрафы за задержку багажа или рейса

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В законопроект об ужесточении ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами предложено внести поправки, касающиеся задержки багажа или рейса.
В России могут повысить штрафы за задержку багажа или рейса
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время размер штрафа за задержку багажа или рейса рассчитывается по МРОТ и составляет 25 рублей за час. Парламентарии предлагают установить неустойку в размере 3% от стоимости перелёта.

Как уточняется, в первом чтении был одобрен законопроект, который увеличивает неустойку за задержку багажа или рейса в четыре раза.

«Мы предлагаем поправки в принятый в первом чтении законопроект, которым предусматривается увеличение штрафа до 100 рублей в час. Полагаем, что его нужно рассчитывать, исходя из 3% от провозной платы», — заявил один из авторов поправок, член комитета по транспорту Максим Сураев.

Ожидается, что данная инициатива поможет избежать в будущем ситуаций, подобных той, что сложилась в Шереметьеве.

Ранее стало известно, что ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.

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