В Шереметьеве рассказали о мерах по нормализации ситуации с выдачей багажа

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В аэропорту «Шереметьево» определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захарова.

«В аэропорту «Шереметьево» состоялся пресс-брифинг, в ходе которого подвели итоги ситуации, связанной с выдачей багажа, и озвучили реализуемые меры по её нормализации», — цитирует её РИА Новости.

Одной из таких мер стал подбор и обучение недостающего персонала. Также совместно с авиакомпаниями разработан порядок взаимодействия по ускоренной обработке трансферного багажа. 

Кроме того, обеспечивается перевод 12 рейсов ряда авиакомпаний  из терминала D в другие терминалы.

По словам Захаровой, также было усилено подразделение, занимающееся обработкой трансферного багажа.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа

В пресс-службе аэропорта объясняли ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

1 июля стало известно, что комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.

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