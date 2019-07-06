Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве должны стабилизировать к 15 августа
- РИА Новости
«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — цитирует пресс-служба главу ведомства Евгения Дитриха.
С 1 июня российские СМИ начали сообщать о задержках с выдачей и отправкой багажа в Шереметьеве.
В пресс-службе аэропорта объясняли ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.
Впоследствии Генпрокуратура России начала проверку по факту происходящего.