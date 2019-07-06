Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве должны стабилизировать к 15 августа

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Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.
Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве должны стабилизировать к 15 августа
  • РИА Новости

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», — цитирует пресс-служба главу ведомства Евгения Дитриха.

С 1 июня российские СМИ начали сообщать о задержках с выдачей и отправкой багажа в Шереметьеве.

В пресс-службе аэропорта объясняли ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Впоследствии Генпрокуратура России начала проверку по факту происходящего.

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