Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
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- РИА Новости
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Министр транспорта России Евгений Дитрих также заявил о готовности обсудить вопрос о персональной ответственности сотрудников Шереметьева за сбои в системе выдачи багажа на ближайшем заседании совета директоров аэропорта.
Ранее генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко рассказал об изменении технологических процессов в обслуживании и обработке грузов.
«Мы переделывали технологию... Мы почувствовали, что некоторые расчёты надо поправить. Потому что объём багажа изменился», — отметил он.
По его словам, в связи с этим аэропорту требуется больше сотрудников.
При этом Василенко опроверг информацию о массовых увольнениях грузчиков.
Он также подтвердил, что в настоящее время проблема локализована и аэропорт работает в штатном режиме.
«Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет», — заключил руководитель аэропорта.
С 1 июня СМИ сообщали о задержках с выдачей и отправкой багажа, которые наблюдаются на некоторых рейсах Шереметьева.
В пресс-службе аэропорта ранее связывали задержки с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.