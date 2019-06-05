Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве

Министерство транспорта России рекомендовало руководству аэропорта Шереметьево увеличить число сотрудников по обслуживанию и обработке багажа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.

Министр транспорта России Евгений Дитрих также заявил о готовности обсудить вопрос о персональной ответственности сотрудников Шереметьева за сбои в системе выдачи багажа на ближайшем заседании совета директоров аэропорта.

Ранее генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко рассказал об изменении технологических процессов в обслуживании и обработке грузов.

«Мы переделывали технологию... Мы почувствовали, что некоторые расчёты надо поправить. Потому что объём багажа изменился», — отметил он.

По его словам, в связи с этим аэропорту требуется больше сотрудников.

При этом Василенко опроверг информацию о массовых увольнениях грузчиков.

Он также подтвердил, что в настоящее время проблема локализована и аэропорт работает в штатном режиме.

«Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет», — заключил руководитель аэропорта.

С 1 июня СМИ сообщали о задержках с выдачей и отправкой багажа, которые наблюдаются на некоторых рейсах Шереметьева.

В пресс-службе аэропорта ранее связывали задержки с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.