Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа

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Комиссия Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генпрокуратура проверяет Шереметьево из-за задержек выдачи багажа
  • РИА Новости

Как отмечается, по поручению заместителя генпрокурора Николая Винниченко проверяется исполнение законодательства о защите прав пассажиров.

«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — говорится в сообщении.

Также в ГП проинформировали, что по заявлениям пассажиров возбуждено уже 18 административных дел. 

Накануне в Шереметьеве сообщили, что около 1,5 тыс. единиц багажа скопилось в авиагавани.

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