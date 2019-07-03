В Минтрансе заявили о проверке в Шереметьеве из-за задержек багажа
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Жёстко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит. Я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьёзные выводы по целому ряду сотрудников», — сказал Дитрих.
Ранее Генпрокуратура начала проверку Шереметьева из-за задержек выдачи багажа.
5 июня Министерство транспорта России рекомендовало руководству аэропорта Шереметьево увеличить число сотрудников по обслуживанию и обработке багажа.