В Минтрансе заявили о проверке в Шереметьеве из-за задержек багажа

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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил о проведении внутренней проверки из-за задержек багажа в московском аэропорту Шереметьево.
В Минтрансе заявили о проверке в Шереметьеве из-за задержек багажа
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Жёстко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит. Я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьёзные выводы по целому ряду сотрудников», — сказал Дитрих.

Ранее Генпрокуратура начала проверку Шереметьева из-за задержек выдачи багажа.

5 июня Министерство транспорта России рекомендовало руководству аэропорта Шереметьево увеличить число сотрудников по обслуживанию и обработке багажа.

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