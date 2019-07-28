«Повышение уровня рек до критических отметок»: сильные дожди в Иркутской области привели к новым подтоплениям

В городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области из-за сильных дождей вновь произошли подтопления. Об этом сообщили в правительстве региона. По прогнозам, вода сразу в нескольких реках может подняться до критической отметки. Во время паводка в конце июня именно Тулун пострадал сильнее остальных районов области. Всего в результате стихии в Иркутской области погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Пострадавший от наводнения город Тулун в Иркутской области вновь подтопило из-за сильных дождей. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области. За сутки 27 июля выпала почти месячная норма осадков — 104 мм.

В связи с риском нового подтопления в Тулуне были заделаны отверстия в дамбе, которые раньше использовались для оттока воды, рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Мы до позавчерашнего дня пять из них засыпали, восстановили дамбу на том уровне, на котором она была. Одно отверстие оставили, через него организовывали сток. Но мы получили предупреждение Гидрометцентра о том, что вода в Ие поднимется (не на тот уровень, который был, почти 14 метров, а может подняться до 2 метров), поэтому я поручил Министерству природных ресурсов в срочном порядке привлечь железнодорожный батальон, они в течение светлого времени это отверстие засыпали», — сказал он.

Помимо этого, уровень воды в реке Большая Белая в районе села Инга поднялся выше критического уровня — на 450 см. Как сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров, сильные дожди в регионе продолжатся и дальше, что приведёт к повышению уровня воды до критической отметки ещё в нескольких реках.

«Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках Южного Прибайкалья», — сказал он 27 июля в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Левченко поручил своевременно информировать местных жителей и администрации районов, чтобы при необходимости принять своевременное решение об эвакуации.

В связи с прогнозом о повышении уровня реки Ия МЧС решило эвакуировать людей, которых потенциально может затронуть стихия. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«Из населённых пунктов Красное Озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, четыре человека находятся в МКУК КДЦ села Бадар); из населённых пунктов Одон и Харантей (61 человек находится в МОУ «Владимировская СОШ»). Всего в пяти пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 372 человека, в том числе 89 детей», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, в Тулуне осадки привели к подтоплению 70 придворовых территорий, а в Нижнеудинске — 92 жилых домов, в которых проживают 562 человека.

Завершить работы до августа

Паводок в Иркутской области образовался из-за сильных ливней, начавшихся 25 июня. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Жертвами стихии стали 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

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Согласно поручению президента России Владимира Путина, все пострадавшие должны получить положенные им выплаты до 10 августа.

Для ликвидации последствий паводка власти развернули значительные силы спасателей и армии, а на добровольной основе местным жителям помогают волонтёры из нескольких регионов России.

Как сообщил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко, строительные работы будут начаты в августе.

«Все объекты инфраструктуры должны быть внесены в реестр с указанием объёма работ и сроков восстановления. Также до 1 августа все основные аварийно-восстановительные работы должны быть завершены. Правительство РФ сегодня приняло решение и выделило 493 млн рублей на восстановление дорог и мостов, 180 млн рублей — на компенсации сельхозпроизводителям», — сказал он в ходе заседания 25 июля.

«Исключить чванство и хамство»

19 июля пострадавший от паводка регион посетил Владимир Путин. Он встретился с местными жителями, а затем провёл совещание по ликвидации последствий паводка. Президенту доложили, что на тот момент не все пострадавшие получили положенные им выплаты.

«Из федерального бюджета деньги пришли, и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жильё, но даже по 10 тыс. некоторые не получили. Это что такое? Это как понимать-то?» — обратился Путин к чиновникам.

Раскритиковал глава государства и другие недоработки, связанные с ходом восстановительных работ. Так, он отметил, что некоторые люди не знают, где получить справки или как восстанавливать документы, так как местные власти плохо информируют население. Возмутился Путин и тем, что пришедшую в регион гуманитарную помощь иногда просто выбрасывают в воду.

«Слышали, наверное, о чём сегодня говорили: как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — сказал он.

Президент призвал завершить все работы по восстановлению региона до заморозков, а школы восстановить к началу учебного года. Он подчеркнул, что намерен приехать в регион в сентябре, чтобы ознакомиться с ходом восстановления региона. При этом Путин призвал чиновников исключить грубость в общении с людьми.

«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием», — подчеркнул глава государства.

Наводнение в Амурской области

Отметим, что в Амурской области также началось наводнение. 25 июля власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Он вызван сильными дождями, идущими в регионе с 21 июля. На данный момент стихийное бедствие затронуло около 600 жилых домов в 16 населённых пунктах, в связи с чем были эвакуированы более тысячи человек.

Однако, согласно прогнозам, зона паводка будет расширяться. Об этом заявил министр сельского хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

«Учитывая прогноз гидрологической обстановки, дальнейшее смещение селемджинского паводка и вхождение его в реку Зея будет сопровождаться подъёмом уровня воды до отметок опасных явлений в населённых пунктах Свободненского, Серышевского, Белогорского и Благовещенского районов. Исходя из худшего прогноза развития обстановки, прогнозируется подтопление 24 населённых пунктов, в которых ожидается подтопление до тысячи жилых домов», — сказал он.

По словам министра, согласно предварительным подсчётам, ущерб от наводнения может превысить 500 млн рублей, а потому предлагается ввести режим ЧС федерального значения.

«Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС может превысить 500 млн рублей, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области чрезвычайной ситуации к федеральному уровню реагирования», — сказал чиновник.

На данный момент, согласно данным регионального МЧС, для ликвидации последствий наводнения в Амурской области развёрнута группировка в 760 человек личного состава, 169 единиц техники и 24 плавательных средства.