В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В городе Тулуне (выпало. — RT) 104 мм осадков, что почти достигает месячной нормы. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — говорится в сообщении на сайте правительства.

При этом в селе Инга Черемховского района зафиксирован подъём уровня воды в реке Большая Белая до 450 см при критической отметке 420 см.

23 июля в МЧС сообщили, что в Иркутской области не осталось подтопленных населённых пунктов.

Паводок, который начался в регионе 25 июня, затронул 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 жителей.