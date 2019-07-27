В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

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В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В городе Тулуне (выпало. — RT) 104 мм осадков, что почти достигает месячной нормы. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — говорится в сообщении на сайте правительства.

При этом в селе Инга Черемховского района зафиксирован подъём уровня воды в реке Большая Белая до 450 см при критической отметке 420 см.

23 июля в МЧС сообщили, что в Иркутской области не осталось подтопленных населённых пунктов.

Паводок, который начался в регионе 25 июня, затронул 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 жителей.

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