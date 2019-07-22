Власти Иркутской области объявили о ярмарках недвижимости для жителей

В Тулуне и Нижнеудинске 25—28 июля пройдут ярмарки недвижимости для потерявших жильё в результате паводков в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В первую очередь ярмарки адресованы тем, чьё жилье полностью утрачено или его невозможно капитально отремонтировать», — цитирует пресс-служба министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

Уточняется, что жители региона смогут приобрести жильё на вторичном рынке или у застройщиков за счёт полученных компенсационных выплат.

Кроме того, пострадавшим гражданам будет предоставлена возможность принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома или заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

Ожидается, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций.

Ранее сообщалось, что в зоне паводка в Иркутской области оказались 8,5 тыс. га посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей региона.