Власти Иркутской области объявили о ярмарках недвижимости для жителей

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В Тулуне и Нижнеудинске 25—28 июля пройдут ярмарки недвижимости для потерявших жильё в результате паводков в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти Иркутской области объявили о ярмарках недвижимости для жителей
  • РИА Новости

«В первую очередь ярмарки адресованы тем, чьё жилье полностью утрачено или его невозможно капитально отремонтировать», — цитирует пресс-служба министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

Уточняется, что жители региона смогут приобрести жильё на вторичном рынке или у застройщиков за счёт полученных компенсационных выплат. 

Кроме того, пострадавшим гражданам будет предоставлена возможность принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома или заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке.

Ожидается, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций.

Ранее сообщалось, что в зоне паводка в Иркутской области оказались 8,5 тыс. га посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей региона.

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