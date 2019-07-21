В Иркутской области рассказали о состоянии пострадавших от паводка

Семь человек по-прежнему находятся в больницах после наводнения в Иркутской области, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

«За медицинской помощью на вчерашний день обратился 4621 человек, из них 796 детей. Побывали в больницах 754 человека, из них 181 ребёнок», — цитирует его ТАСС.

По данным МЧС, пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся восемь человек.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области.

19 июля регион посетил президент России Владимир Путин. После общения с местными жителями он провёл совещание по ликвидации последствий паводка.

По итогам совещания глава государства раскритиковал ход работ по ликвидации последствий. Он отметил, что из-за плохой организации люди не знают, где получать необходимые им справки, как восстанавливать документы.