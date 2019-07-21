Пропавшими без вести в зоне паводка в Приангарье числятся восемь человек

Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся восемь человек. Об этом сообщил представитель регионального главка МЧС.

«Ещё одно заявление поступило в правоохранительные органы от родственников пропавшего без вести в зоне паводка Иркутской области. Таким образом, на утро воскресенья пропавшими без вести числятся 8 человек», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 647.

По данным МЧС, к 20 июля от воды были освобождены все населённые пункты Иркутской области, кроме части Тулуна, — там подтопленными остаются 16 домов.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных ливней, идущих в регионе с 25 июня. Наводнение затронуло 10,8 тыс. жилых домов в 109 населённых пунктах. Погибли 25 человек.